РИАМО - 11 дек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», которую создали в центре вирусологии «Вектор», поступила в гражданский оборот, передает kp.ru.

«Провакцинированы добровольцы старше 60 лет. Это важно нам, чтобы вакцина была безопасна и для этой категории людей», - добавила Попова.

Она уточнила, что оптимальный температурный режим хранения и транспортировки препарата «ЭпиВакКорона» позволяет перевозить его во все регионы страны.

Попова подчеркнула, что данный препарат уже доставили в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Тулу.

Первую в мире вакцину от Covid-19 зарегистрировали в России летом. Препарат «Спутник V» создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, в центре «Вектор» разработали вторую вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».​​​

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая российская вакцина от Covid‑19 поступила в гражданский оборот. Данный препарат уже доставили в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Тулу.

- ​Более 22,5 тыс человек с Covid‑19 умерло в России в октябре. Также в 2266 случаях Covid-19 предполагается основной причиной смерти, но для подтверждения наличия инфекции необходимы дополнительные медицинские исследования.

- На портале госуслуг теперь можно сообщить о возникших проблемах в связи с Covid‑19. Чтобы сообщить о проблеме, нужно авторизоваться или зарегистрироваться.

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российское правительство на сегодняшний день не планирует вводить локдаун в стране из-за ситуации с Covid-19.

- Столичный фармзавод обеспечит вакциной от Covid‑19 десятки российских регионов. Первые упаковки вакцины планируется выпустить в январе 2021 года.

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.