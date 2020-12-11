РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. За минувшие сутки в Люберцах выявили 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 3 165 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 370 новых случаев заражения коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки 31 новый случай коронавируса. Всего в округе насчитывается 3 165 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили 36 новых заболевших коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 840 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, количество заболевших с начала пандемии составило 1 173 человека.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 124 984 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 407 человек. Выздоровели и выписались 88 329 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусной инфекции: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая российская вакцина от Covid‑19 поступила в гражданский оборот. Данный препарат уже доставили в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Тулу.

- ​Более 22,5 тыс человек с Covid‑19 умерло в России в октябре. Также в 2266 случаях Covid-19 предполагается основной причиной смерти, но для подтверждения наличия инфекции необходимы дополнительные медицинские исследования.

- На портале госуслуг теперь можно сообщить о возникших проблемах в связи с Covid‑19. Чтобы сообщить о проблеме, нужно авторизоваться или зарегистрироваться.

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российское правительство на сегодняшний день не планирует вводить локдаун в стране из-за ситуации с Covid-19.

- Столичный фармзавод обеспечит вакциной от Covid‑19 десятки российских регионов. Первые упаковки вакцины планируется выпустить в январе 2021 года.

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.