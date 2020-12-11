РИАМО - 11 дек. Городской слет лидеров школьных волонтерских отрядов «Мы вместе» прошел в школе №11 в Электростали, в этой школе стартовала благотворительная акция «Рождественское чудо», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Волонтеры поздравляли многодетные семьи и семьи, воспитывающие особенных детей, с наступающим Новым годом, дарили сладости и игрушки.

«Юные, активные и неравнодушные собрались вместе на городском слете лидеров школьных волонтерских отрядов «Мы вместе» 10 декабря. Каждого из них в добровольчество привела своя история», — говорится в сообщении.

В ходе слета для участников организовали увлекательный квест. На локациях ребята знакомились с различными видами волонтерских направлений, свои программы представили Молодежный центр, клуб патриотического воспитания, организаторы благотворительного проекта «Добрая пища» и другие.

Волонтерское движение «Яркие люди» в школе №11 зародилось пять лет назад. Сейчас в него входит порядка 60 человек с пятого по 11-й класс. В год ребята проводят более 35 акций. Они постоянно участвуют в городских мероприятиях, помогают нуждающимся, раздают маски на улицах и в транспорте. Ученица 10У класса школы №11 Анастасия Панкова стала добровольцем четыре года назад. В этом году ее признали лучшим волонтером года.

«Ребята хотят действительно принимать участие в мероприятиях. Хотят быть активными членами общества, иметь активную гражданскую позицию, приносить добро. Мне кажется, это естественное такое желание в этом возрасте, когда тебе от 11 до 18 лет. Это самый такой интересный возраст активности, энергии. И когда еще хочется этим делиться с окружающими. Ведь всегда будут такие люди, которым нужна будет помощь, и поэтому всегда будут нужны люди, которые готовы помочь», – поделилась Панкова.

В конце слета в актовом зале школы №11 состоялась торжественная церемония награждения. Лидерам школьных волонтерских отрядов вручили почетные грамоты и памятные подарки.