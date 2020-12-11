РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 дек. Завершился предварительный этап конкурса «Леди-Бизнес. Мытищи-2020», в котором приняли участие 12 предпринимательниц городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Подведены итоги предварительного этапа муниципального конкурса. Тема этапа: «Философия бизнеса».

«Финалистками стали: Авраменко Светлана, Булавина Ксения, Евмененко Ксения, Задорожная Евгения, Зарембо Татьяна, Каныгина Мария, Михалкина Анастасия, Романова Анжела. 17 декабря пройдет финал конкурса. 18 декабря объявят победительниц финала конкурса. 21 декабря состоится чествование финалисток и победителя муниципального этапа конкурса «Леди-Бизнес. Мытищи-2020», - говорится в сообщении.

С 10 по 15 декабря осуществляется рассылка заданий финала. До 17 декабря – выполнение заданий.

По 13 декабря проходит онлайн-голосование в номинация «Лидер онлайн-голосования» среди групп поддержки финалисток конкурса.