РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В подмосковном Подольске началась акция по бесплатной стерилизации и кастрации бепородных котов и кошек весом до 3 килограммов, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Операции выполняет дипломированный ветеринарный врач-хирург I категории. Швы накладывают косметические, они не требуют съема.

«Кабинет ветеринарной медицины на улице Кирова, 68 в осенне-зимний период проводит акцию по бесплатной стерилизации и кастрации беспородных кошек и котов. Главное условие бесплатной услуги: вес животного не должен превышать 3000 граммов. Послеоперационная попона или защитный воротник приобретаются отдельно в кабинете или в зоомагазине», - говорится в сообщении.

Благотворительная акция распространяется как на домашних питомцев, так и на уличных, она направлена на сокращение популяции бездомных и брошенных на дачах животных. Стерилизованную кошку всегда проще пристроить в новую семью.

Прием только по предварительной записи: 8(925)332-06-03 - с 9:00 до 20:00.