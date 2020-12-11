РИАМО - 11 дек. Московские власти откроют станцию «Деловой центр» Солнцевской линии метрополитена, она станет конечной на этом участке ветки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Вместе с тем мы увеличим парность поездов на Солнцевской ветке — будто бы мы запустили восемь дополнительных составов в час пик. В вагонах станет свободнее, а поездки пассажиров — комфортнее», - говорится в сообщении.

Пассажиры смогут пересесть на станции МЦК и МЦД-1, «Деловой центр» Большой кольцевой линии, на «Выставочную» Филевской линии.

С 12 по 22 декабря в связи с продолжающимся строительством Большой кольцевой линии движения поездов на участке «ЦСКА» - «Деловой центр» БКЛ не будет. Во время закрытия для пассажиров будет работать бесплатный автобус КМ.

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