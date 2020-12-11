РИАМО - 11 дек. На входе в столичный Парк Горького установили экоелку, созданную из вторичных ресурсов, отобранных на комплексах по переработке отходов в городских округах Коломна и Кашира, говорится в сообщении пресс-службы компании «РТ-Инвест».

Компания «РТ-Инвест», которая входит в госкорпорацию «Ростех», передала вторсырье для создания инсталляции. Проект реализовали в рамках информационной поддержки нацпроекта «Экология».

«Автором проекта экоелки стала молодой промышленный дизайнер Буляш Тодаева. Главным материалом для создания стали отходы, которые собрали жители, <...> и прошедшие промышленную сортировку на комплексах по переработке отходов «Юг» и «Дон», - говорится в сообщении.

Чтобы создать экологическую инсталляцию, использовали 1,2 тысячи килограммов пластика. На работу ушло три недели. В основании елки установили три брикета с отсортированными пластиковыми бутылками, упаковками для бытовой химии и другой полимерной продукцией. Сырье отобрали на автоматических линиях комплекса по переработке отходов компании «РТ-Инвест».

Высота экоелки составила 5 метров. Она полностью состоит из материалов, которые можно использовать вторично. Например, металлический каркас после праздников разберут и отдадут на переплавку.

«Но самое главное - это пластиковые отходы, которые переработают в новые бутылки и упаковку. В итоге 1,5 тысячи килограммов сырья будут вовлечены во вторичный оборот. И уже в следующем году возможно из этой елки сделают новое экологичное произведение искусства», - уточняется в материале.

На трех комплексах по переработке отходов «РТ-Инвест» за три года отсортировали и вовлекли во вторичный оборот 30 тысячи тонн пластика, 15 тысяч тонн стекла, 9 тысяч металла и 10 тысяч бумажных и картонных изделий.