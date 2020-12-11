РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 дек. В период с 30 ноября по 6 декабря на территории городского округа Мытищи было зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и одно ДТП с пострадавшим, сообщается на сайте администрации горокруга.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и рекомендует во избежание ДТП строго соблюдать правила дорожного движения. Любой маневр на дороге должен осуществляться только после выполнения всех правил дорожного движения, с учетом требований дорожных знаков и разметки. Необходимо строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

«1 декабря примерно в 9:00 53-летний водитель грузовой автомашины «ГАЗ» при осуществлении маневра «поворот налево» напротив дома №19 по 1-му Рупасовскому переулку не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомашиной Kia Rio, двигавшейся во встречном направлении. В результате столкновения пострадала 20-летняя пассажирка Kia Rio, которая находилась на заднем пассажирском сиденье. Девушка с серьезной травмой головы была госпитализирована в больницу», - говорится в сообщении.

Во избежание получения серьезных травм следует обязательно пристегиваться ремнями безопасности. Для юных пассажиров до 12-летнего возраста необходимо использовать детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу ребенка.