РИАМО - 11 дек. В Красногорске прошла церемония закрытия XVIII Московских областных Рождественских образовательных чтений на тему: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

В мероприятии приняли участие министр образования Московской области Ирина Каклюгина и управляющий Московской епархией РПЦ митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

«Это наше традиционное мероприятие, наша добрая традиция, которая уже многие годы дарит нам множество интересных и важных событий. Рождественские чтения в этом году, как и прежде, не оставили никого равнодушным. Педагоги, воспитатели, священнослужители и, конечно же, дети несколько недель изучали историю и погружались в эту тему», – сказала Каклюгина.

Она уточнила, что в детских садах и школах региона было проведено свыше 700 мероприятий, посвященных деяниям Александра Невского.

«Хочу поблагодарить каждого за высокий уровень организации этих мероприятий – это действительно важная и непростая работа, особенно в период пандемии», - подчеркнула министр.

Она добавила, что в 2020 году вышел в свет сборник «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», куда вошли эссе, рассказы, стихи школьников об Александре Невском.

На мероприятии Каклюгина зачитала приветственный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева участникам XVIII Рождественских чтений.