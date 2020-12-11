РИАМО - 11 дек. По ходатайству следователя судом в отношении шестерых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении и убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, преступление они совершили в деревне Ефимоново городского округа Истра, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

В октябре мужчины в масках с огнестрельным оружием проникли на территорию дома 65-летнего жителя столицы в городском округе Истра. Увидев незнакомцев, хозяин дома начал стрелять в них из травматического пистолета. В ответ двое выстрелили в пожилого мужчину из ружья и пистолета, хозяин дома умер от полученных ранений.

«На допросе подозреваемые дали следователю признательные показания. С их участием проведены проверки показаний на месте, в ходе которых они детально рассказали и показали, как совершали преступление», - говорится в сообщении.

Специалисты обыскали жилье, гаражи и автомобили подозреваемых в преступлении. Было изъято ружье, из которого стреляли в потерпевшего. Также по данному делу будут проведены несколько экспертиз.

Кроме того, арестованные будут проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений.