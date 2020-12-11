РИАМО - 11 дек. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил лидерство России по организации вакцинации населения от коронавирусной инфекции, передает Федеральное агентство новостей.

В декабре текущего года в регионы страны поступят 480 тысяч доз вакцины от коронавируса.

«В связи с этим глава кабмина призвал власти субъектов обеспечить работу пунктов вакцинации во время предстоящих новогодних праздников с 1 по 10 января», - говорится в сообщении.

Мишустин также объявил о начале постклинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром эпидемиологии «Вектор». Результаты испытаний объявят уже в январе, тогда же начнется более широкое применение этого препарата.

Первую в мире вакцину от Covid-19 зарегистрировали в России. Ей стал препарат «Спутник V».​

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.