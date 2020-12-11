РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Жители городского округа Люберцы могут поучаствовать в интеллектуальной игре «РосКвиз», которую 12 декабря проведут в онлайн-режиме, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«В День Конституции, 12 декабря, подмосковные сторонники «Единой России» совместно с сотрудниками музейного комплекса «Зоя» проведут интеллектуальную игру «РосКвиз», посвященную государственному празднику. Мероприятие пройдет в формате онлайн-викторины и подразумевает индивидуальное соревнование», - говорится в сообщении.

Для участия в «РосКвизе» необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://myquiz.ru/p/144941.

При регистрации надо указать ФИО участника, адрес электронной почты и придумать псевдоним для индивидуальной идентификации в системе. В поле «Фамилия» еще необходимо написать наименование муниципалитета, который представляет участник.

По окончанию мероприятия победителям игры «РосКвиз» на электронную почту будут направлены дипломы.

«РосКвиз» состоится 12 декабря в 12:00. Когда начнется мероприятие, на указанную почту придет оповещение. Игра состоит из четырех раундов с различным количеством вопросов. Общее количество участников игры «РосКвиз» ограничено.

«РосКвиз» - это серия интеллектуальных игр, проведение которых приурочено к значимым всероссийским датам. Целью проведения игр является развитие новых досуговых форм работы, популяризация культурно-содержательного досуга.