РИАМО - 11 дек. По факту ДТП, произошедшего на трассе Можайск-Клементьево-Руза, где полицейский сбил 8-летнюю девочку, назначена проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.
Известно, что сотрудник полиции не находился при исполнении обязанностей, а также был трезв. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.
«Пострадавшая получила телесные повреждения и госпитализирована в Можайскую ЦРБ», - говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, водитель сам вызвал скорую помощь, а также сотрудников ГИБДД. Полиция также проводит проверку по факту ДТП.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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