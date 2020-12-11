РИАМО - 11 дек. По факту ДТП, произошедшего на трассе Можайск-Клементьево-Руза, где полицейский сбил 8-летнюю девочку, назначена проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Известно, что сотрудник полиции не находился при исполнении обязанностей, а также был трезв. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Пострадавшая получила телесные повреждения и госпитализирована в Можайскую ЦРБ», - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, водитель сам вызвал скорую помощь, а также сотрудников ГИБДД. Полиция также проводит проверку по факту ДТП.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.