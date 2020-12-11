РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 дек. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 96 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете зафиксировали 4 655 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 370 случаев заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 124 984 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 407 человек. Выздоровели и выписались 88 329 человек. В городском округе Мытищи зарегистрировали 4 655 случаев заболевания (плюс 96)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.