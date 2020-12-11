РИАМО - 11 дек. Общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в октябре, по данным Росстата, составило 22 571, основной причиной смерти 11 630 граждан в октябре стал коронавирус, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также в 2266 случаях Covid-19 предполагается основной причиной смерти, но для подтверждения наличия инфекции необходимы дополнительные медицинские исследования.

«У 1711 пациентов Covid-19 не стал основной причиной смерти, но из-за коронавируса они стали жертвами смертельных осложнений других заболеваний», - говорится в сообщении.

Также коронавирус был у 6964 умерших в качестве сопутствующего заболевания, но не повлиял на развитие смертельных осложнений и не стал главной причиной смерти.​

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.