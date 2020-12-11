РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 дек. Первый заместитель министра жилищной политики Подмосковья Людмила Ращепкина вместе с представителями администрации Мытищ и застройщиком в пятницу вручили ключи дольщикам ЖК «Пироговская ривьера», сообщается на сайте администрации горокруга.

Ключи от своих квартир дольщики ждали с 2018 года. Всего до конца года выдадут 165 ключей от квартир в корпусах №№1 и 2 дома №10.

«Андрей Юрьевич Воробьев, наш губернатор, поставил задачу – до конца года вручить 15,5 тысячи ключей. На сегодняшний день мы вручили более 14,5 тысячи. До конца года мы обязательно этот план исполним. Хочу поблагодарить всех дольщиков за терпение, за их активность и хочу поздравить их с тем, что сегодня этот процесс ожидания завершился. Впереди радостные хлопоты – ремонт, новоселье. Хочу пожелать тепла и уюта в новых квартирах», - сказала Ращепкина.

Начальник управления капитального строительства округа Михаил Годин поздравил дольщиков от лица администрации. По словам застройщика, сложности были в экономическом плане, но благодаря совместным усилиям правительства области, министерства жилищной политики и администрации округа проблемные вопросы удалось решить.

«Реализация проекта началась в 2014 году, проектом планировки предусмотрено 20 девятиэтажных жилых домов, 2 детских сада по 225 мест, школа на 1,1 тысячи мест, две поликлиники – детская и взрослая. На данном этапе мы свои обязательства перед дольщиками выполняем. Были затруднения в 2018 году, которые связаны с экономическими вопросами, но мы их преодолели», - сказал представитель застройщика Сергей Ильясаев.

В числе первых, кому вручили ключи, - Дмитрий и Оксана Ивановы. Молодая семья с пониманием отнеслась к сложившей ситуации, к ремонту своей трехкомнатной квартиры планируют приступить в ближайшее время.

«Мы сейчас думаем, каким будет здесь ремонт. Очень довольны квартирой и район достаточно хороший», - сказали Ивановы.