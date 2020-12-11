РИАМО - 11 дек. Полицейские пресекли деятельность цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя с этикетками известных российских и зарубежных торговых марок в деревне Ассаурово Дмитровского городского округа, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Сбыт поддельной продукции организовали по фальшивым товарно-транспортным документам через сеть перевалочных баз.

«В ходе осмотра помещения оперативники обнаружили более 3 тысяч бутылок с алкоголем и порядка 300 литров спиртосодержащей продукции. Также изъято девять рулонов федеральных специальных марок, которые по результатам исследования признаны поддельными», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что образцы данной продукции будут исследованы на предмет определения опасности для жизни и здоровья людей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

В помещении нелегального цеха полицейские задержали пятерых уроженцев стран ближнего зарубежья. Они в антисанитарных условиях делали фальсифицированную продукцию. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на изобличение всех участников противоправной деятельности», - заключила Волк.