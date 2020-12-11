РИАМО - 11 дек. В Сергиевом Посаде сотрудники полиции изъяли арсенал оружия и боеприпасов, задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении этого склада, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При осмотре гаража, принадлежащего подозреваемому, полицейскими обнаружены и изъяты: автомат, пистолет-пулемет, пистолет, три магазина и 43 патрона различного калибра», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что оружие является огнестрельным, переделанным из охолощенного в кустарных условиях, а патроны признаны боеприпасами, пригодными для выстрела.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.