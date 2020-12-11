РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В подмосковном Подольске ведутся поиски 47-летней женщины, пропавшей три дня назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Марина Илюшина (Постникова), 47 лет. 8 декабря вышла из дома в Подольске и не вернулась. Ее рост 173 сантиметра, она нормального телосложения, волосы каштанового цвета, глаза серые», - говорится в сообщении.

Илюшина была одета в коричневое пальто и юбку, черные сапоги, серую шапку. Нужна помощь добровольцев в розыске.

«Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просим сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112», - заключается в материале.