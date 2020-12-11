РИАМО - 11 дек. В 2021 году на Киевском направлении Московской железной дороги в рамках будущего МЦД-4 откроются после реконструкции шесть станций, построят новую станцию, а также два моста и путепровод, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В рамках работ реконструируют станции Переделкино, Внуково, Толстопальцево, Кокошкино, Матвеевское, Мещерская (Сколково), построят станцию Аминьевская, через которую пассажиры смогут сделать пересадку на Большую кольцевую линию метрополитена и другие виды транспорта, минуя центр Москвы.

«На всех станциях будут высокие платформы с навесами на всю длину для защиты пассажиров от осадков, удобной навигацией. Безопасный переход через железную дорогу и выход на платформы обеспечат удобные подземные и надземные пешеходные переходы с вестибюлями, оборудованные лифтами и эскалаторами для удобства маломобильных пассажиров», - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжится возведение еще двух новых станций - Камушки на Киевско-Смоленской соединительной ветви и Минской на Киевском направлении МЖД.

В 2021 году возле станции Лесной городок возведут новый автомобильный путепровод. Его протяженность составит 315 метров, данный объект заменит существующий железнодорожный переезд.

«После открытия путепровода в районе станции Лесной городок на маршруте МЦД-4 не останется ни одного переезда. Это позволит обеспечить безопасность движения поездов и автомобилей, а также продолжить модернизацию железнодорожной инфраструктуры с укладкой дополнительных 3 и 4 главных путей на участке Солнечная – Апрелевка», – отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

В будущем году запланировано построить два железнодорожных моста через реки Сетунь (на участке Переделкино – Мичуринец) и Ликовка (Лесной городок – Внуково). Данные сооружения позволят повысить пропускную способность на участках и создать условия для движения поездов в тактовом режиме.