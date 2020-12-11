РИАМО - 11 дек. Около 400 праздничных плакатов украсили Москву ко Дню Конституции РФ, они висят на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности установлено 400 праздничных тематических плакатов. <...> Фасады зданий Государственной Думы на улице Охотный ряд и Совета Федерации на улице Большая Дмитровка украсили панно и флаги в цветах триколора», - сказал Бирюков.

Он добавил, что к празднику подготовили тематические видеоролики. Их будут транслировать 12 декабря на цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа.

Архитектурно-художественная подсветка зданий 12 декабря будет работать в праздничном режиме.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием в 1993 году, а с 1994 года указом президента России 12 декабря был объявлен государственным праздником.