РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 дек. Танцевальная студия «Гротеск» из Котельников стала лауреатом областного фестиваля-конкурса патриотического и народного танца, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Образцовый коллектив «Студия современного танца «Гротеск» стал финалистом и лауреатом III степени Московского областного фестиваля-конкурса патриотического и народного танца «Гой ты, Русь, моя родная…» в номинации «Военно-патриотический танец». Поздравляем коллектив и руководителя Татьяну Архипову с заслуженной наградой и желаем новых творческих побед», - говорится в сообщении.

Коллектив насчитывает более 100 участников в возрасте от 4 до 30 лет. В репертуаре студии не только танцевальные номера, но и хореографические спектакли. Студия «Гротеск» постоянно обновляет репертуар новыми авторскими хореографическими композициями.