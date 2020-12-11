РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Вопросы развития силового экстрима и организации региональных спортивных мероприятий в 2021 году обсудили участники онлайн-конференции в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В онлайн-мероприятии поучаствовали президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко, председатель Федерации силового экстрима России по Московской области, председатель «РосМолСпорт МО» Сергей Агаджанян, представители администрации и спорткомитета округа.

«В рамках конференции озвучили план проведения региональных соревнований по силовому экстриму на 2021 год. Он будет реализован при благоприятной эпидемиологической ситуации. Намечено проведение мини-турнира по силовому экстриму среди спортсменов Москвы и области по поднятию логлифта, открытого первенства области по силовому экстриму ОФСОО «Федерация силового экстрима России», открытого кубка ОФСОО «Федерация силового экстрима России» среди спортсменов Москвы и области», - говорится в сообщении.

Участники онлайн-встречи уточнили, что запланированные спортивные мероприятия направлены на популяризацию спорта и здорового образа жизни жителей Московской области.