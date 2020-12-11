РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 дек. Сдать анализ на наличие антител к коронавирусной инфекции в мобильной поликлинике Домодедова можно по 13 декабря, сообщается в группе Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

«ГБУЗ МО «ДЦГБ» информирует, что 13 декабря - последний день, когда жители округа от 18 до 60 лет, не переболевшие Covid-19, могут пройти обследование в условиях мобильного передвижного комплекса ДЦГБ (анализ крови на наличие антител к новой инфекции) перед вакцинацией от коронавируса. При себе необходимо иметь паспорт РФ, полис ОМС и СНИЛС», - говорится в сообщении.

Мобильная поликлиника работает с 4 декабря ежедневно с 10:00 до 14:00. По будням сдать кровь можно на площади 30-летия Победы, по выходным - в парке «Елочки».

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.