РИАМО - 11 дек. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров осмотрел новую спасательную технику муниципального Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На территории водно-спасательной станции на Солнечной улице Юрову продемонстрировали работу спецтехники при тушении пожаров, спасении пострадавших при ДТП и на водоемах.

«В этом году провели большую работу по оснащению водно-спасательной станции техникой. Приобретен спасательный автомобиль, который будет нести дежурство на территории города. Он оснащен техникой для работы на высотных и водных объектах, помощи пострадавшим при ДТП. Также приобретено две лодки и катер на воздушной подушке, оборудование для спасения людей, провалившихся под лед», - сказал Юров.

По его словам, спасательную спецтехнику приобрели на средства из муниципального бюджета. В 2021 году оснащение Центра ГО ЧС Балашихи техникой продолжится.

В этом году специалисты муниципального Центра по делам ГО и ЧС совершили более 1 тысячи выездов. На водных объектах спасено восемь человек.