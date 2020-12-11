РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Жители подмосковного Подольска могут с 14 по 23 декабря проконсультироваться со специалистами Роспотребнадзора по качеству и безопасности детских товаров и новогодних подарков на горячей линии, сообщается на сайте администрации округа.

«Подольский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области с 14 по 23 декабря проведет тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков», - говорится в сообщении.

Телефон горячей линии: 8(496)764-27-96 работает в будни с 9:00 до 11:00. Также консультации можно получить по адресу: Подольск, Октябрьский проспект, 4, в будние дни с 9:00 до 11:00.