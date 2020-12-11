РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) России по Балашихе 16 декабря приглашает индивидуальных предпринимателей городского округа поучаствовать в онлайн-конференции по теме: «Новые возможности применения патента в связи с отменой ЕНВД», начало в 11:00, говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

Вебинар проводит УФНС России по региону на базе информационной площадки открытого диалога «РСН – Infоrmation». Спикеры мероприятия - начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов управления Елена Глазунова, эксперт Центра правовой поддержки при РСН: ведущий юрист адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры», консультант по налогам и сборам Никита Болтинский. Модератор - председатель Московского областного отделения Российского союза налогоплательщиков, председатель Общественного совета при УФНС России по региону Вадим Винокуров.

«Участники онлайн-конференции 16 декабря узнают об изменениях законодательства, расширяющих сферу действия патентной системы, об особенностях ее применения в связи с прекращением действия ЕНВД, сроках и порядке подачи заявления на получение патента. В рамках конференции предусмотрена возможность задать вопросы по рассматриваемой теме в письменном виде в чате», - говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 11:00. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Предварительная регистрация обязательна.

По всем техническим вопросам обращаться к руководителю IT отдела РСН Дмитрию Кулагину: kulagin@medpharma.ru.