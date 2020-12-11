РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу в связи с 15-летием со дня открытия Дворца спорта «Триумф» торжественно вручил знак отличия «За заслуги перед городским округом Люберцы» директору этого учреждения Олегу Шабанову, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Ровно 15 лет назад на пустыре на улице Смирновской в Люберцах, где местная ребятня играла в футбол, торжественно открыли дворец спорта «Триумф». Сегодня это крупнейший спортивно-культурный центр Подмосковья. На его центральной арене, вмещающей порядка 3,5 тысячи зрителей, проходят крупные всероссийские и международные соревнования, концерты звезд российской и зарубежной эстрады», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что «Триумф» - это многочисленные спортклубы, школы, студии. Дворец спорта стал домашней ареной мини-футбольного клуба «Газпром-Югра», который играет в суперлиге.

«От души поздравляю Олега Николаевича и весь коллектив учреждения с юбилеем. Спасибо за вашу работу», - добавил Ружицкий.