РИАМО - 11 дек. Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, к вечеру она может увеличиться до девяти баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В вечернее время советуем пользоваться городским транспортом, сдвинуть свои поездки на более позднее время (после 20 часов) или заложить на дорогу дополнительное время», - говорится в сообщении.

В столице с 12 по 15 декабря ограничат движение автомобилей на нескольких улицах в юго-восточной части города. Так, в эти дни нельзя будет совершить поворот с Солдатской улицы на Наличную, правый поворот с Авиамоторной улицы на шоссе Энтузиастов при движении от Красноказарменной улицы и поворот с Авиамоторной улицы на улицу Пруд-Ключики.