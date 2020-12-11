РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В подмосковном Подольске в отделениях МФЦ открылась почта Деда Мороза, на которую принимают письма детей, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

Маленьким жителям Подольска напоминают, что Новый год – волшебный праздник, когда сбываются мечты, но чтобы заветные желания скорее попали в канцелярию Деда Мороза, нужно написать ему письмо.

«В Климовских отделениях МФЦ есть замечательная новогодняя традиция – каждому маленькому посетителю сотрудники предлагают отправить письмо Деду Морозу. Юные отправители могут быть абсолютно уверены - все письма с заветными ребячьими желаниями и вопросами непременно доставят по назначению», - говорится в сообщении.