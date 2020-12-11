РИАМО - 11 дек. За 11 месяцев 2020 года в Подмосковье снесли и привели в соответствие 508 аварийных и самовольных объектов, за этот период всего выявили 931 аварийный объект, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Всего с января по ноябрь 2020 года в Московской области выявили 931 аварийный объект строительства, а также 719 самовольных объектов и 143 объекта незавершенного строительства.

Жители Подмосковья также могут помочь в выявлении самостроев с помощью сервиса «Подмосковные стройки». С помощью технологии дополненной реальности житель может посмотреть на строящийся объект через камеру смартфона: если нет информации по объекту, то есть повод для проверки.