РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 11 дек. В подмосковных Котельниках заработали два елочных базара к Новому году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Нелегальная вырубка деревьев запрещена в Московской области, но несмотря на это, елки низкого качества могут продавать нелегально. Чтобы не попасть в руки мошенников и не испортить себе новогодние праздники, рекомендуем приобретать елки на специализированных базарах», - говорится в сообщении.

Это можно сделать в следующих местах: на Новорязанском шоссе у домов №№5 и 7. Также елку можно приобрести возле ТЦ «Реал».

Елочные базары оформлены в едином фирменном стиле «Зима в Подмосковье». Основной ассортимент - это отечественные хвойные деревья, импортные датские ели и сосны разной высоты.

Елочные базары оснащены средствами пожаротушения и упаковочным материалом. Документы соответствуют действующему законодательству, имеется прейскурант, а также книга жалоб и предложений.