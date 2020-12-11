РИАМО - 11 дек. С 14 декабря в Москве откроется запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп риска, в их числе работники торговли и услуг, МФЦ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В скором времени в Москву поступит новая партия вакцины от коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

«Поэтому, как и обещал, открываем с понедельника запись на вакцинацию от Covid-19 для новых групп риска», - написал Собянин в личном блоге.

Он добавил, что речь идет о работниках МФЦ, культуры, а также работниках торговли и услуг. По словам мэра, в рамках выполнения своих должностных обязанностей они часто контактируют с миллионами граждан, в связи с чем рискуют заразиться сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих.

С 4 декабря открылась запись на вакцинацию от коронавируса для основных групп риска. Вакцинация была доступна для всех работников медицинских и образовательных организаций вне зависимости от формы собственности, а также для работников городских социальных служб. Вакцинируют москвичей с помощью препарата «Спутник V».

Записаться на вакцинацию в Москве можно на порталах emias.info и mos.ru, а также через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

В Москве открыли 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Прививочные кабинеты в медучреждениях работают каждый день с 08:00 до 20:00.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.