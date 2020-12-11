РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 11 дек. В городском округе Щелково за прошедшие сутки выявили 13 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете с начала пандемии зафиксировали более 2,7 тысячи случаев заражения, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

Всего в Подмосковье за минувшие сутки выявил 1 370 случаев Covid-19.

«За прошедшие сутки в Щелкове выявили 13 случаев коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 2 740 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в регионе подтверждено 124 984 случая инфицирования коронавирусом. Скончалось 2 407 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 88 329 пациентов.

В регионе работает горячая линия по коронавирусной инфекции: 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.