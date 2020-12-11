РИАМО - 11 дек. Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, приняла предложение о сотрудничестве от разработчиков российской вакцины от Covid-19 «Спутник V», передает Газета.ru.

«Сегодня началась новая глава в вопросе сотрудничества по разработке вакцин. Мы сделали предложение, AstraZeneca приняла его», — рассказали разработчики.

Пока о деталях совместной работы не сообщается.

Первую зарегистрированную в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.​

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.