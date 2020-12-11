РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Жители городского округа Люберцы могут получить справку 2-НДФЛ в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жители Люберец могут получить справку 2-НДФЛ в режиме онлайн. Для этого необходимо в личном кабинете налогоплательщика зайти в раздел «Доходы», а затем выбрать вкладку «Справки о доходах», - говорится в сообщении.

Задав интересующий год, пользователь может просмотреть справку о доходах или сохранить ее на компьютере. В случае необходимости, сохраненную справку можно отправить по электронной почте. Электронная подпись уже встроена непосредственно в документ.

Пользователи Единого портала государственных услуг, имеющие подтвержденную учетную запись, также могут с помощью сайта получить справку по форме 2-НДФЛ.