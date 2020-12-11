В конце ноября правительство России поручило подготовить федеральный закон о создании системы мер, стимулирующих использование экологически чистого транспорта. Льготы, в том числе проезд по выделенкам, скидки на платных дорогах и бесплатные парковки, могут заработать уже в 2021 году. Москвичи уже привыкли к электробусам, но сами пересаживаться на электромобили не спешат. Пока в России лишь несколько сотен владельцев электрокаров, среди которых – Юлия Батищева из подмосковного Домодедова, которая водит автомобиль Tesla. Владелица детища легендарного Илона Маска рассказала РИАМО, во сколько обходится такая «диковина», как реагируют на него на дорогах и что делать, если кончилась зарядка.

Сколько стоит «Тесла»

— Юлия, как вы пришли к покупке Tesla?

— Она стала моим пятым автомобилем. До нее у меня тоже был электромобиль — BMW i3, с возможностью подзарядки от бензинового мотоциклетного двигателя. Я ездила на нем более полутора лет, и меня все устраивало. Это был один из первых массовых электромобилей, на текущий момент уже несколько устаревшая версия, заряда хватало лишь на 100 километров хода от электродвигателя и столько же — от бензина.

В принципе, этого запаса мне хватало для того, чтобы съездить из Домодедово в Москву. Затем мы с мужем решили сменить автомобиль на более современный той же марки, с электрозарядом на 250 километров хода.

Но рынок электромобилей в России не очень развит, и старую BMW i3 мы продавали около полугода.

Когда, наконец, мы продали наш электромобиль, я уже была беременна третьим ребенком. При этом в BMW, который мы хотели купить, было всего четыре места — слишком мало для нашей семьи, учитывая предстоящее пополнение. Правда, у нас был и другой, обычный автомобиль на бензине, рассчитанный на пять человек с водителем.

Но ездить на электромобиле нам с мужем нравилось больше, особенно в Москву, где парковки для такого транспорта бесплатные. Так мы решили купить Tesla Model 3 Long Range. Нам очень повело: электромобиль оказался очень хорош и по цене, и по характеристикам.

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из личного архива Юлии

— Сколько сейчас стоит такая машина в России?

— Нашу Tesla 2018 года выпуска мы покупали за 3 миллиона рублей — я считаю, что это очень хорошая цена для такого автомобиля.

В России двухлетнюю Tesla можно найти за 3-4 миллиона рублей. Новая в США стоит 53 тысячи долларов (3,9 миллиона рублей), но эту сумму сильно увеличивает доставка и растаможка.

Если покупать такой электромобиль через российскую компанию Tesla Club, цена будет от 4 миллионов рублей. Но Tesla Club — это неофициальный дилер, официальных в России пока нет. Поэтому большинство владельцев электромобилей сами заказывают их из-за рубежа и ввозят через таможню. В 2020 году таможенные пошлины на такие машины снизили.

Дело в том, что раньше растаможка электромобилей стоила дорого. Чтобы сэкономить, неофициальные дилеры завозили в Россию битые Tesla, а потом их чинили. Это был самый дешевый вариант. Но сейчас, из-за снижения таможенных пошлин, такая практика осталась в прошлом.

«Набирает скорость, как самолет»

— Расскажите, каково управлять «автомобилем из будущего»?

— У Tesla много уникальных особенностей — это очень умная машина. Во-первых, у нее вообще нет ключей: она управляется с телефона. Приложение для управления Tesla скачивается в App Store, а сам электромобиль регистрируется в нем.

Приложение установлено и у меня, и у мужа. Когда он сидит за рулем, я на заднем сидении с телефона могу управлять климатом в салоне или какими-то другими вещами. Приложение иногда присылает уведомления о том, что пора обновить машину. Когда Tesla находится в зоне действия Wi-Fi, ей приходят обновления через интернет.

Чтобы вы понимали, у Tesla нет даже спидометра. Ее торпеда — это панель и компьютер, больше ничего, ни одной кнопки или клавиши.

Поначалу я очень переживала, как я буду привыкать — казалось, все непривычно и неудобно. Но оказалось совсем наоборот: управление Tesla продумано до мелочей.

— А какая максимальная скорость у Tesla?

— Она очень шустрая: при мощности электродвигателя в 257 лошадиных сил Tesla разгоняется до 100 километров в час всего за пять секунд.

При разгоне стоит электрический свист, а потом Tesla набирает скорость, как самолет.

Какой у нее предел скорости, точно не знаю — думаю, 200 км/ч она выдаст легко. Но автобанов без ограничения скорости, как в Германии, у нас нет, а на обычных дорогах мы не подвергаем себя и окружающих опасности.

При этом электромобиль очень тихий — поначалу было даже немного страшно из-за этого. Я волновалась, что пешеходы будут пугаться, если я к ним «подкрадусь» на своей машине. Но, к счастью, ничего такого не было.

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из личного архива Юлии

— А сам водитель чувствует себя в безопасности?

— Безопасность у этой машины на очень высоком уровне. По контуру установлены восемь камер для контроля дорожной обстановки. И если ты вдруг сигналишь на дороге, Tesla автоматически начинает вести круговую запись происходящего. Заботится электромобиль и о тех, кто в салоне.

Например, у Tesla есть режим «Собака на борту», если необходимо оставить в салоне домашнее животное. В этом случае загорается сообщение с надписью: «Подождите, мой хозяин скоро придет. Температура в салоне 22 градуса Цельсия». Внутри поддерживается комфортный климат, при этом машина не включена.

— Признайтесь, автопилотом пользуетесь?

— Хотя эта функция у Tesla есть, использовать ее полноценно в России пока не позволяет законодательство и сам производитель, который ограничивает функции авто, поскольку оно официально не поставляется в нашу страну.

В режиме автопилота машина рулит сама и следит за дорожной разметкой, светофорами, а обстановку вокруг понимает при помощи камер: картинка с них транслируется на экран в салоне. Правда, машина предупреждает, что при поездке на автопилоте руки все равно нужно держать на руле на случай непредвиденных ситуаций.

Автопилот бывает удобен в тех случаях, когда, например, Tesla заперта другими машинами на парковке. С помощью приложения я могу дать ей команду выехать на несколько метров вперед и спокойно сесть в салон.

«Ставим на зарядку, как телефон»

— Ходят слухи, что водителям электрокаров приходится тянуть провода к обычным розеткам и постоянно искать место для зарядки. Как вы заряжаете свою Tesla?

— Заряжать машину я могу от трех типов розеток: обычной, с напряжением 220 Вольт, или силовой, с напряжением 380 Вольт, к таким подключают электроплиты. Третий тип — это специальные станции «быстрой зарядки» для электромобилей. Таких хватает в Москве, но пока мало по России.

Чем ниже мощность розетки, тем дольше заряжается Tesla. От обычной розетки за час машина накопит заряд всего на 12 километров пути. От силовой за час набегает заряд на 50 километров. От быстрой зарядки в 50 кВт полностью зарядить Tesla можно всего за 1,5 часа.

В Америке и Европе установлены «суперчарджеры» Tesla мощностью 150кВт, на таких зарядных станциях машину можно зарядить менее чем за 40 минут. В сентябре появились новые зарядные станции 250кВт, которые заряжают всего за 20 минут. Мощность зарядных станций с каждым годом растет, а скорость зарядки сокращается.

— На какое расстояние хватает полной батареи?

— На 480 километров. Дома в Домодедово мы ставим машину заряжаться на ночь в гараже, как телефон — от силовой розетки. К утру батарея Tesla полностью заряжена. Причем в любой момент я могу открыть приложение и посмотреть, как идет зарядка, нет ли проблем. На неделю мне хватает двух таких зарядок для поездок по Москве и области.

Примечание: На территории Подмосковье уже установлено 187 электрозарядных станций (ЭЗС) для электротранспорта, включая 182 «Умные опоры» и пять станций быстрой зарядки 50 кВт (fastcharge). В 2020 году планируется установить еще 25 опор и 40 отдельно стоящих зарядок. Пользователи электрокаров могут поучаствовать в опросе и подать заявку на установку электрозарядок около дома или работы, для этого нужно заполнить форму.

— А счета за электричество от этого растут?

— Нет, Tesla очень экономична. Если для обычной машины за бензин на 100 километров надо платить около 500 рублей, то за полную зарядку Tesla мы платим максимум 100 рублей. В неделю выходит 200 рублей, в месяц — 800 рублей. У нас в доме есть сауна, которая потребляет больше энергии. Так что никаких огромных счетов за электричество у нас нет.

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из личного архива Юлии

— Пробовали выезжать на Tesla за пределы Московского региона?

— Как раз на прошлой неделе мы поехали в Казань, где температура была в районе минус 20 градусов. И эта поездка нам очень не понравилась: если обычно заряда Tesla хватает на 480 километров, то зимой, в мороз – максимум до 390 километров хода.

На участке от Нижнего Новгорода до Казани расстояние как раз 400 километров, так что последние десять километров оказались для нас решающими.

Мы, конечно, доехали — где-то на буксире, где-то жестко экономя энергию. Но с грудным ребенком на борту это было непростым испытанием.

На трассе Москва — Казань нет не только электрозаправок, но даже отелей с силовыми розетками. В придорожных отелях зачастую просто не понимали, что нам нужно.

В Америке и Европе быстрые зарядные станции 150 кВт установлены через каждые 50 километров, и владельцы электрокаров не испытывают проблем с передвижением на дальние расстояния. На данный момент в России не хватает скоростных зарядных станций с хорошей инфраструктурой в виде придорожных кафе, ресторанов или отелей, установленных хотя бы через каждые 200 километров пути на основных магистралях.

— Получается, что по России путешествовать на электромобиле пока некомфортно?

— Да, например, в Казани на весь город быстрая зарядка всего одна, хотя в маленьком Альметьевске их целых три.

Бывало, нам не хватает заряда, чтобы доехать 20 километров до отеля – заезжаем на заправку, подключаемся к обычной розетке 220 Вольт и стоим там три часа, чтобы зарядиться на 30 километров с небольшим запасом.

Пока проблем с зарядками для электромобилей нет лишь в Москве: в центре можно пойти в театр или торговый центр, а машину поставить заряжаться, причем иногда даже бесплатно.

Кстати, в Москве странная политика в отношении электромобилей: город вложился в создание инфраструктуры, установил зарядные станции, однако не ограничил парковку обычных автомобилей на местах для зарядки. В результате инфраструктура вроде есть, но пользоваться ей в 80% случаев не получается, что очень печально.

Даже на специализированных электрозаправках встречаются люди, которые не знают, как заряжать электромобили, многие зарядки неисправны. Но хорошо, если они вообще есть.

Траты на переходники и зарядки

— Как вы находите места для зарядки? Есть какие-то специальные сервисы?

— Да, очень выручает приложение PlugShare, в нем указаны все электрозарядки по России и комментарии к ним — работают или нет. Кроме того, в приложении принято отмечать, что ты заряжаешь и от какого разъема, чтобы другой водитель понимал, что зарядная станция занята, и не тратил свое время.

Как-то мы заехали в Чебоксары в поисках электрозарядки — судя по карте, она была где-то рядом. Ночь, на улицах никаких зарядок нет. В приложении были фотографии, и по ним мы поняли, что нам нужно какое-то здание за забором. Мы постучались — нам открыл охранник и пустил на территорию, там действительно была зарядная станция.

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из личного архива Юлии

— Приходилось ли вам ремонтировать Tesla?

— По факту ремонтировать в электромобиле особо нечего. Двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и коробки передач в электромобилях нет, а это самые сложные узлы в обычных машинах, которые постоянно требуют ремонта и ТО. В целом в электромобилях в три раза меньше запчастей по сравнению с обычными машинами.

За 2,5 года использования электромобилей нам не разу не пришлось их ремонтировать. Хотя места для этого в Москве есть, например, у неофициальных дилеров вроде Tesla Club и ElectroMobili.

Единственное, на что мы тратимся — это бесконечное количество переходников на самые разные виды зарядок. Один такой переходник может стоить около 45 тысяч рублей.

Мы заказываем их, чтобы у нас были переходники на все случаи жизни.

Есть чат владельцев Tesla из разных уголков России, в нем около 200 человек. Там все помогают друг другу, дают советы — например, где и как зарядиться.

Реакция подростков и гаишников

— Как реагируют на ваш электромобиль другие водители и сотрудники ГИБДД?

— У Tesla довольно спокойный дизайн, и большинство даже не понимает, что за машина едет рядом. В Домодедове люди, наверное, даже представить не могут, что у них в городе есть такая диковина. Когда у меня был BMW i3 с довольно футуристическим дизайном, его замечали чаще. Уступали дорогу, чтобы рассмотреть со всех сторон. С Tesla такого нет.

Зато она приковывает внимание подростков — вот это моя аудитория. Они открывают рты и чуть ли не бегут за Tesla.

Сотрудники ДПС меня остановили всего один раз, но полицейский даже не понял, что это за машина. А те гаишники, которые в теме, обычно начинают с интересом рассматривать Tesla, а я в это время проезжаю мимо — они просто не успевают меня остановить. Кстати, при оформлении в ГИБДД никаких проблем с электромобилем у нас не было.

— И все-таки, из-за таких проблем с зарядкой вы не допускаете, что можете пересесть на обычное авто просто ради удобства?

— Нет, я все равно выберу электромобили, потому что за ними будущее. Это мировой тренд. В Англии к 2030 году хотят полностью перейти на электромобили. А некоторые автопроизводители уже в 2025 году планируют отказаться от бензиновых двигателей. Сегодня весь мир, наконец, стал думать об экологии, а бензиновые автомобили уходят в прошлое.

Считаю, что сегодня автомобили с объемом двигателя под пять литров — это какой-то нелепый колхоз. Такую машину я никогда себе не куплю.

Надеемся, что в ближайшие годы в нашей стране начнет официально продаваться Tesla и другие электромобили (пока официально продаются только три модели — Jaguar E-pace, BMW i3 и Audi E-tron) и, как следствие, будет развиваться зарядная инфраструктура.