В конце ноября правительство России поручило подготовить федеральный закон о создании системы мер, стимулирующих использование экологически чистого транспорта. Льготы, в том числе проезд по выделенкам, скидки на платных дорогах и бесплатные парковки, могут заработать уже в 2021 году. Москвичи уже привыкли к электробусам, но сами пересаживаться на электромобили не спешат. Пока в России лишь несколько сотен владельцев электрокаров, среди которых – Юлия Батищева из подмосковного Домодедова, которая водит автомобиль Tesla. Владелица детища легендарного Илона Маска рассказала РИАМО, во сколько обходится такая «диковина», как реагируют на него на дорогах и что делать, если кончилась зарядка.
Сколько стоит «Тесла»
— Юлия, как вы пришли к покупке Tesla?
— Она стала моим пятым автомобилем. До нее у меня тоже был электромобиль — BMW i3, с возможностью подзарядки от бензинового мотоциклетного двигателя. Я ездила на нем более полутора лет, и меня все устраивало. Это был один из первых массовых электромобилей, на текущий момент уже несколько устаревшая версия, заряда хватало лишь на 100 километров хода от электродвигателя и столько же — от бензина.
В принципе, этого запаса мне хватало для того, чтобы съездить из Домодедово в Москву. Затем мы с мужем решили сменить автомобиль на более современный той же марки, с электрозарядом на 250 километров хода.
Когда, наконец, мы продали наш электромобиль, я уже была беременна третьим ребенком. При этом в BMW, который мы хотели купить, было всего четыре места — слишком мало для нашей семьи, учитывая предстоящее пополнение. Правда, у нас был и другой, обычный автомобиль на бензине, рассчитанный на пять человек с водителем.
Но ездить на электромобиле нам с мужем нравилось больше, особенно в Москву, где парковки для такого транспорта бесплатные. Так мы решили купить Tesla Model 3 Long Range. Нам очень повело: электромобиль оказался очень хорош и по цене, и по характеристикам.
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— Сколько сейчас стоит такая машина в России?
— Нашу Tesla 2018 года выпуска мы покупали за 3 миллиона рублей — я считаю, что это очень хорошая цена для такого автомобиля.
Если покупать такой электромобиль через российскую компанию Tesla Club, цена будет от 4 миллионов рублей. Но Tesla Club — это неофициальный дилер, официальных в России пока нет. Поэтому большинство владельцев электромобилей сами заказывают их из-за рубежа и ввозят через таможню. В 2020 году таможенные пошлины на такие машины снизили.
Дело в том, что раньше растаможка электромобилей стоила дорого. Чтобы сэкономить, неофициальные дилеры завозили в Россию битые Tesla, а потом их чинили. Это был самый дешевый вариант. Но сейчас, из-за снижения таможенных пошлин, такая практика осталась в прошлом.
«Набирает скорость, как самолет»
— Расскажите, каково управлять «автомобилем из будущего»?
— У Tesla много уникальных особенностей — это очень умная машина. Во-первых, у нее вообще нет ключей: она управляется с телефона. Приложение для управления Tesla скачивается в App Store, а сам электромобиль регистрируется в нем.
Приложение установлено и у меня, и у мужа. Когда он сидит за рулем, я на заднем сидении с телефона могу управлять климатом в салоне или какими-то другими вещами. Приложение иногда присылает уведомления о том, что пора обновить машину. Когда Tesla находится в зоне действия Wi-Fi, ей приходят обновления через интернет.
Поначалу я очень переживала, как я буду привыкать — казалось, все непривычно и неудобно. Но оказалось совсем наоборот: управление Tesla продумано до мелочей.
— А какая максимальная скорость у Tesla?
— Она очень шустрая: при мощности электродвигателя в 257 лошадиных сил Tesla разгоняется до 100 километров в час всего за пять секунд.
Какой у нее предел скорости, точно не знаю — думаю, 200 км/ч она выдаст легко. Но автобанов без ограничения скорости, как в Германии, у нас нет, а на обычных дорогах мы не подвергаем себя и окружающих опасности.
При этом электромобиль очень тихий — поначалу было даже немного страшно из-за этого. Я волновалась, что пешеходы будут пугаться, если я к ним «подкрадусь» на своей машине. Но, к счастью, ничего такого не было.
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— А сам водитель чувствует себя в безопасности?
— Безопасность у этой машины на очень высоком уровне. По контуру установлены восемь камер для контроля дорожной обстановки. И если ты вдруг сигналишь на дороге, Tesla автоматически начинает вести круговую запись происходящего. Заботится электромобиль и о тех, кто в салоне.
— Признайтесь, автопилотом пользуетесь?
— Хотя эта функция у Tesla есть, использовать ее полноценно в России пока не позволяет законодательство и сам производитель, который ограничивает функции авто, поскольку оно официально не поставляется в нашу страну.
В режиме автопилота машина рулит сама и следит за дорожной разметкой, светофорами, а обстановку вокруг понимает при помощи камер: картинка с них транслируется на экран в салоне. Правда, машина предупреждает, что при поездке на автопилоте руки все равно нужно держать на руле на случай непредвиденных ситуаций.
Автопилот бывает удобен в тех случаях, когда, например, Tesla заперта другими машинами на парковке. С помощью приложения я могу дать ей команду выехать на несколько метров вперед и спокойно сесть в салон.
«Ставим на зарядку, как телефон»
— Ходят слухи, что водителям электрокаров приходится тянуть провода к обычным розеткам и постоянно искать место для зарядки. Как вы заряжаете свою Tesla?
— Заряжать машину я могу от трех типов розеток: обычной, с напряжением 220 Вольт, или силовой, с напряжением 380 Вольт, к таким подключают электроплиты. Третий тип — это специальные станции «быстрой зарядки» для электромобилей. Таких хватает в Москве, но пока мало по России.
В Америке и Европе установлены «суперчарджеры» Tesla мощностью 150кВт, на таких зарядных станциях машину можно зарядить менее чем за 40 минут. В сентябре появились новые зарядные станции 250кВт, которые заряжают всего за 20 минут. Мощность зарядных станций с каждым годом растет, а скорость зарядки сокращается.
— На какое расстояние хватает полной батареи?
— На 480 километров. Дома в Домодедово мы ставим машину заряжаться на ночь в гараже, как телефон — от силовой розетки. К утру батарея Tesla полностью заряжена. Причем в любой момент я могу открыть приложение и посмотреть, как идет зарядка, нет ли проблем. На неделю мне хватает двух таких зарядок для поездок по Москве и области.
Примечание: На территории Подмосковье уже установлено 187 электрозарядных станций (ЭЗС) для электротранспорта, включая 182 «Умные опоры» и пять станций быстрой зарядки 50 кВт (fastcharge). В 2020 году планируется установить еще 25 опор и 40 отдельно стоящих зарядок. Пользователи электрокаров могут поучаствовать в опросе и подать заявку на установку электрозарядок около дома или работы, для этого нужно заполнить форму.
— А счета за электричество от этого растут?
— Нет, Tesla очень экономична. Если для обычной машины за бензин на 100 километров надо платить около 500 рублей, то за полную зарядку Tesla мы платим максимум 100 рублей. В неделю выходит 200 рублей, в месяц — 800 рублей. У нас в доме есть сауна, которая потребляет больше энергии. Так что никаких огромных счетов за электричество у нас нет.
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— Пробовали выезжать на Tesla за пределы Московского региона?
— Как раз на прошлой неделе мы поехали в Казань, где температура была в районе минус 20 градусов. И эта поездка нам очень не понравилась: если обычно заряда Tesla хватает на 480 километров, то зимой, в мороз – максимум до 390 километров хода.
На участке от Нижнего Новгорода до Казани расстояние как раз 400 километров, так что последние десять километров оказались для нас решающими.
На трассе Москва — Казань нет не только электрозаправок, но даже отелей с силовыми розетками. В придорожных отелях зачастую просто не понимали, что нам нужно.
В Америке и Европе быстрые зарядные станции 150 кВт установлены через каждые 50 километров, и владельцы электрокаров не испытывают проблем с передвижением на дальние расстояния. На данный момент в России не хватает скоростных зарядных станций с хорошей инфраструктурой в виде придорожных кафе, ресторанов или отелей, установленных хотя бы через каждые 200 километров пути на основных магистралях.
— Получается, что по России путешествовать на электромобиле пока некомфортно?
— Да, например, в Казани на весь город быстрая зарядка всего одна, хотя в маленьком Альметьевске их целых три.
Пока проблем с зарядками для электромобилей нет лишь в Москве: в центре можно пойти в театр или торговый центр, а машину поставить заряжаться, причем иногда даже бесплатно.
Кстати, в Москве странная политика в отношении электромобилей: город вложился в создание инфраструктуры, установил зарядные станции, однако не ограничил парковку обычных автомобилей на местах для зарядки. В результате инфраструктура вроде есть, но пользоваться ей в 80% случаев не получается, что очень печально.
Даже на специализированных электрозаправках встречаются люди, которые не знают, как заряжать электромобили, многие зарядки неисправны. Но хорошо, если они вообще есть.
Траты на переходники и зарядки
— Как вы находите места для зарядки? Есть какие-то специальные сервисы?
— Да, очень выручает приложение PlugShare, в нем указаны все электрозарядки по России и комментарии к ним — работают или нет. Кроме того, в приложении принято отмечать, что ты заряжаешь и от какого разъема, чтобы другой водитель понимал, что зарядная станция занята, и не тратил свое время.
Как-то мы заехали в Чебоксары в поисках электрозарядки — судя по карте, она была где-то рядом. Ночь, на улицах никаких зарядок нет. В приложении были фотографии, и по ним мы поняли, что нам нужно какое-то здание за забором. Мы постучались — нам открыл охранник и пустил на территорию, там действительно была зарядная станция.
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— Приходилось ли вам ремонтировать Tesla?
— По факту ремонтировать в электромобиле особо нечего. Двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и коробки передач в электромобилях нет, а это самые сложные узлы в обычных машинах, которые постоянно требуют ремонта и ТО. В целом в электромобилях в три раза меньше запчастей по сравнению с обычными машинами.
За 2,5 года использования электромобилей нам не разу не пришлось их ремонтировать. Хотя места для этого в Москве есть, например, у неофициальных дилеров вроде Tesla Club и ElectroMobili.
Мы заказываем их, чтобы у нас были переходники на все случаи жизни.
Есть чат владельцев Tesla из разных уголков России, в нем около 200 человек. Там все помогают друг другу, дают советы — например, где и как зарядиться.
Реакция подростков и гаишников
— Как реагируют на ваш электромобиль другие водители и сотрудники ГИБДД?
— У Tesla довольно спокойный дизайн, и большинство даже не понимает, что за машина едет рядом. В Домодедове люди, наверное, даже представить не могут, что у них в городе есть такая диковина. Когда у меня был BMW i3 с довольно футуристическим дизайном, его замечали чаще. Уступали дорогу, чтобы рассмотреть со всех сторон. С Tesla такого нет.
Сотрудники ДПС меня остановили всего один раз, но полицейский даже не понял, что это за машина. А те гаишники, которые в теме, обычно начинают с интересом рассматривать Tesla, а я в это время проезжаю мимо — они просто не успевают меня остановить. Кстати, при оформлении в ГИБДД никаких проблем с электромобилем у нас не было.
— И все-таки, из-за таких проблем с зарядкой вы не допускаете, что можете пересесть на обычное авто просто ради удобства?
— Нет, я все равно выберу электромобили, потому что за ними будущее. Это мировой тренд. В Англии к 2030 году хотят полностью перейти на электромобили. А некоторые автопроизводители уже в 2025 году планируют отказаться от бензиновых двигателей. Сегодня весь мир, наконец, стал думать об экологии, а бензиновые автомобили уходят в прошлое.
Надеемся, что в ближайшие годы в нашей стране начнет официально продаваться Tesla и другие электромобили (пока официально продаются только три модели — Jaguar E-pace, BMW i3 и Audi E-tron) и, как следствие, будет развиваться зарядная инфраструктура.
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