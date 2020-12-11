РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В подмосковном Подольске с 1 по 10 декабря в партию «Единая Россия» за помощью обратился 61 человек, чаще всего требовалась помощь в решении вопросов ЖКХ, трудовых споров и проблем старшего поколения, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске с 1 по 10 декабря прошла декада приема граждан, приуроченная ко дню создания Всероссийской политической партии «Единая Россия». Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки прием проходил в дистанционном формате через ZOOM.

«Во время тематических приемов обратился 61 человек. Наиболее актуальными темами для подольчан стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, трудовые споры и проблемы старшего поколения. В ходе приема 47 вопросов решили оперативно или дали по ним подробные разъяснения и консультации. 14 вопросов требуют дополнительной проработки, их взяли депутаты и представители партийного актива на личный контроль. Приемы онлайн в социальных сетях просмотрели 427 человек», - говорится в сообщении.

Каждый день декады посвящали определенной теме, исходя из запроса граждан. В том числе по социально значимым вопросам, организации системы здравоохранения, ЖКХ, проблемам старшего поколения, дошкольного и школьного образования. К участию в приеме привлекли представителей профильных госучреждений и ведомств, специалистов некоммерческих организаций.



Во время декады приемы граждан провели депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслав Фетисов, депутат Московской областной Думы Павел Максимович, секретарь местного отделения партии, глава городского округа Подольск Николай Пестов, заместители главы администрации Виктор Чуб, Татьяна Ропот, а также депутаты горсовета.