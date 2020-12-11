РИАМО - 11 дек. В планах по развитию системы-112 Подмосковья - обеспечить возможность обращения за помощью на единый номер «112» через популярные мессенджеры – Telegram, WhatsApp и другие, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Подмосковья «Центр 112».

Также планируется организовать консультационную помощь людям с использованием чат-ботов и каналов в мессенджерах.

«Большая работа будет проведена по развитию мобильного приложения системы-112 Московской области. В скором времени планируется внедрить в приложение функцию отслеживания местонахождения автомобиля в случае его эвакуации», - говорится в сообщении.

То есть с помощью данного мобильного приложения можно будет оперативно узнать, где находится машина, и забрать ее со штрафстоянки.

Кроме того, в планах - модернизация функции маршрута движения скорой помощи на вызов, туда хотят добавить чат с бригадой, тогда можно будет держать связь с фельдшерами и передавать им всю необходимую информацию.

В следующем году запланировано увеличить число экстренных оперативных служб и организаций, которые участвуют в информационном взаимодействии с областной системой-112, а еще сделать СМС-информирование жителей о статусах реагирования бригад службы пожарной охраны и аварийной службы газовой сети.

Система-112 Подмосковья работает круглосуточно и является самой масштабной на территории России. В системе работают свыше 3,6 тысячи специалистов.