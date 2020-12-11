РИАМО - 11 дек. Московское областное УФАС России признало ООО «АВЛ» и индивидуального предпринимателя нарушителями закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Как уточнил РИАМО представитель пресс-службы подмосковного УФАС, электронные аукционы проводились МБУК «Клуб досуга и творчества» из Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области.

«Ранее управлением было установлено, что в ходе торгов участники аукционов ООО «АВЛ» и ИП отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга: обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений», - говорится в сообщении.

Юрлица подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, вследствие чего ООО «АВЛ» смогло заключить госконтракты на сумму более 20 миллионов рублей.

Еще до вынесения решения по указанному делу нарушители добровольно заявили о заключении недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения.