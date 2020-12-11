РИАМО - 11 дек. За минувшие сутки в семи городских округах Московской области не выявили ни одного случая заражения коронавирусом, сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

Всего за сутки выявили 1370 случаев заражения Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 124 984 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 407 человек. Выздоровели и выписались 88 329 человек», - говорится в сообщении.

Так, ни одного случая заражения не выявили во Власихе, Звездном городке, Красноармейске, Лосино-Петровском, Молодежном, Серебряных Прудах, Шаховской.

Больше всего новых случаев инфицирования выявили в Одинцовском округе — 145. Также в Красногорске за сутки зафиксировали 128 случаев, в Мытищах — 96, в Королеве — 84.

Также 58 случаев инфицирования зарегистрировали в Коломне, 51 — в Подольске, 48 — в Сергиево-Посадском округе, 43 — в Жуковском. Также в Котельниках выявили 36 случаев заражения Covid-19, в Лыткарине — 34, в Люберцах и Балашихе — по 31 случаю. В Зарайске зарегистрировали 30 случаев заражения, в Ленинском округе и Домодедове — по 29, в Дзержинском и Истре — по 28, в Рузском округе — 27, в Электростали и Наро-Фоминске — 22, в Реутове — 21, в Солнечногорске — 20.

Кроме того, в городских округах Бронницы и Пушкинский выявили по 19 случаев заражения коронавирусом, в Химках — 18, в Воскресенске и Серпухове — по 17, в Клину — 16, в Долгопрудном, Егорьевске, Электрогорске — по 15, Лобне и Щелкове — по 13, в Дубне, Краснознаменске — по 12, в Дмитровском округе, Луховицах и Озерах — по 11.



Также в Чехове, Волоколамске выявили по девять случаев коронавируса, в Ивантеевке и Ступине — по восемь, в Раменском округе и Шатуре — по семь, в Протвине — шесть, в Можайске и Черноголовке — по пять, в Пущине и Богородском округе, а также во Фрязине — по четыре. Два случая заражения выявили в Кашире.

Также по одному случаю инфицирования зафиксировали в Лотошине, Павловском Посаде, Рошале и Талдоме.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.