РИАМО - 11 дек. В 2020 году в Московской области на 10% было уменьшено среднее время реагирования экстренных оперативных служб на комплексные происшествия, также увеличилось число спасенных жизней, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Подмосковья «Центр 112».

Проведена интеграция системы-112 Подмосковья с Центром управления регионом и с муниципальными ЦУРами. Это позволит определить, где в Московской области безопасно, а где требуется привлечение внимания органов власти.

«В настоящее время созданы тепловые карты по отображению в ЦУР обстановки в Московской области на основе данных в региональной системе-112 по различным критериям отбора. На них отображается статистика по среднему количеству вызовов, поступающих в систему-112 Московской области, в каждом городском округе», - говорится в сообщении.

В регионе ведется борьба с несанкционированными свалками. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился установить по области фотокамеры, которые будут фиксировать людей, выбрасывающих мусор в несанкционированных местах.

В ноябре 2020 года организована передача информации из ЦУР в систему-112 для организации реагирования по несанкционированному сбросу мусора. За это время в систему-112 поступило около 50 обращений.