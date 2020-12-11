РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 дек. В Домодедове выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 3 749 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1 370 случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 124 984 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 407 человек. Выздоровели и выписались 88 329 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 3 749 (+29)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.