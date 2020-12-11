РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. В Балашихе за минувшие сутки выявили 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 3 455 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 370 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за минувшие сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 124 984 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 407 человек. Выздоровели и выписались 88 329 человек. 3 455 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 31)», - говорится в сообщении.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

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Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.