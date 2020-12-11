РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 дек. В Домодедове 20 декабря начнут работать 13 елочных базаров, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Елочные базары откроются в Домодедове 20 декабря», - говорится в сообщении.

Две точки заработают в микрорайоне Северный. Они будут расположены возле ТРЦ «Торговый квартал» по адресу: Каширское шоссе, строение №3А и у торгово-развлекательного центра по адресу: Каширское шоссе, дом №8.

В Центральном микрорайоне купить елку можно будет по адресам: улица Корнеева, дом №8 возле ТЦ «Престиж» и улица Кирова, дом №18А. В Западном микрорайоне елочные базары будут работать на улице Рабочей, дом №59 и на улице Текстильщиков, дом №29.

В микрорайоне Востряково купить елку можно будет в гипермаркете «Леруа Мерлен» по адресу: улица Заборье, дом №130. В микрорайоне Авиационный елочные базары разместятся на проспекте Академика Туполева у дома №9 и на улице Чкалова у дома №2.

В деревне Павловское купить елку можно будет по адресу: улица Вокзальная, дом №20, а в селе Ям - на улице Почтовой возле дома №21А.

В микрорайоне Белые Столбы елочный базар будет по адресу: улица Кирова, дом №4Ж. В микрорайоне Барыбино он разместится по адресу: бульвар 60-летия СССР, дом №3.