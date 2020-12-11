РИАМО – 11 дек. На федеральном портале госуслуг запустили форму обратной связи по вопросам коронавируса, чтобы сообщить о возникших проблемах, достаточно упрощенной учетной записи на портале.

Сообщить о проблеме можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/10092/1.

«Если вы пациент, у которого возникли проблемы с вызовом скорой медицинской помощи или вам не удается дозвониться до поликлиники в условиях распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19, вы можете сообщить о проблеме, с которой столкнулись», — говорится в сообщении на сайте госуслуг.

Чтобы сообщить о проблеме, нужно авторизоваться или зарегистрироваться. Отправить сообщение сможет пользователь даже с упрощенной учетной записью. После этого нужно будет описать ситуацию, кратко сформулировать суть, указать дополнительную информацию, если это ускорит срок рассмотрения.

В одном сообщении нужно рассказать об одной проблеме. Если проблем несколько, то нужно написать о каждой в отдельном сообщении.

Пользователь получит ответ в личном кабинете на сайте госуслуг и по электронной почте. После получения ответа можно будет оценить качество решения проблемы. Если проблема не будет решена, пользователю рекомендуют поставить низкую оценку. После этого будет проверена работа ответственного ведомства.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 585 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 370 больных. В Москве - 7 215.

- В Москве за минувшие сутки вылечили еще 5920 человек с подтвержденным коронавиурсом. Всего от инфекции в столице вылечилось 518 889 больных.

- За последние сутки в столице скончались еще 77 пациентов с подтвержденным коронавириусом. За все время пандемии в столице умерли 9722 человека.