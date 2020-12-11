РИАМО - 11 дек. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Электрогорск Сергей Дорофеев попробовал и оценил горячие блюда, которые предлагают детям на завтрак в школе №16, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Замечаний по школьному питанию к работникам столовой не вознико: на кухне и в зале был полный порядок, а горячий завтрак, по отзывам детей, вкусный и сытный.

«Сегодня позавтракал вместе со школьниками и с уверенностью могу сказать – порции большие, а еда по-настоящему вкусная. Обсудили с поварами разнообразие меню и соответствие блюд нормам – на протяжении 10 дней блюда не повторяются. В дополнение кашам, мюсли, омлету и запеканке – бутерброды и фрукты», – сказал Дорофеев.

Он также отметил, что санитарные требования Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии соблюдаются в столовой строго. Не нарушен и график работы – одновременно едят не более трех классов.

«Это очень важно в нынешних условиях. Система рассадки детей позволяет минимизировать контакты учащихся. Вместе с родителями обязательно продолжим мониторинг горячего питания. Необходимо, чтобы они, находясь на работе, были спокойны за безопасность и здоровье своих детей», – добавил Дорофеев.

Проверка качества питания прошла в рамках губернаторского проекта «Родительский контроль». Всего горячее питание в образовательных учреждениях Электрогорска получают 997 учеников начальной школы.