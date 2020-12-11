РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Восемь медалей различного достоинства завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец на турнире по спортивной борьбе памяти майора ФСБ Михаила Кузнецова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Турнир прошел накануне в Раменском.

«Люберецкие спортсмены стали призерами IX традиционного турнира по спортивной борьбе, посвященного памяти майора ЦСН «Вымпел» ФСБ России Михаила Кузнецова. В греко-римской борьбе серебро завоевали Олег Мулюкин и Али Ризаев, бронзу - Роман Рябуха, Вадим Буга и Денис Мельников. В вольной борьбе обладателем бронзовой медали стал Олег Петров. Николай Лебедев и Олег Петров также заняли третье место в борьбе на поясах», - говорится в сообщении.

В турнире приняли участие более 200 спортсменов Московской области.