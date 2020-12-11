РИАМО - 11 дек. Собственник АО «Банк Город» Владимир Кваснюк и председатель правления Станислав Кулагин, обвиняемые в хищении недвижимости, транспорта и денежных средств АО «Банк Город» на сумму более 10 миллиардов рублей, арестованы, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«По версии следствия, Владимир Кваснюк, являясь фактическим собственником АО «Банк Город», и председатель правления Станислав Кулагин в 2015 году перед отзывом лицензии у банка организовали хищение имущества и денежных средств кредитного учреждения стоимостью более 10 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

К совершению этого преступления обвиняемые привлекли заместителя председателя правления кредитного учреждения Виктора Байкова и других сотрудников банка.

«Растрата совершалась путем заключения ряда фиктивных сделок по ссудным задолженностям юридических и физических лиц, а также купли-продажи движимого и недвижимого имущества», - отмечается в материале.

Руководство банка придумало целую цепочку сделок через подконтрольные ему организации.

Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело в отношении Виктора Байкова в настоящий момент рассматривается в суде.