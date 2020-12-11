РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Свыше 90 аварий с участием пешеходов произошло на территории обслуживания Госавтоинспекции Люберец с начала года, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«За 11 месяцев 2020 года на территории обслуживания отдела произошло 94 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 93 участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, а 4 человека погибли. Из них 42 ДТП произошло в зоне действия пешеходного перехода, 52 – вне зоны действия пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

При этом 25 наездов на пешеходов произошло по вине самих пешеходов, а 74 – по вине водителей транспортных средств.

В целях усиления работы по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов с 14 по 20 декабря ГИБДД проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

Пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части и использовать в темное время суток световозвращающие элементы. При переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу нужно убедиться, что приближающийся автомобиль вас пропускает, и тогда начинать переход. Пешеходы за нарушение ПДД наказываются штрафом в размере 500 рублей.

К водителям за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении, налагаются штрафы в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.